Медузы остановили работу реакторов крупнейшей французской атомной электростанции
Вечером 10 августа во Франции пришлось остановить работу сразу четырех реакторов на крупнейшей атомной электростанции «Гравлин». Причиной такого решения стало массовое появление медуз в прибрежных водах, которые засорили фильтрационные системы станции, пишет Baza со ссылкой на Reuters.
Оставшиеся два реактора АЭС в данный момент также не функционируют, но уже по плановым техническим причинам. Еще четыре остановлены из-за медуз.
Специалист-биолог Дерек Райт объяснил, что наблюдаемое явление напрямую связано с климатическими изменениями. В теплой воде медузы размножаются интенсивнее. Потепление в Северном море приводит к удлинению их репродуктивного периода, отметил эксперт.
АЭС «Гравлин» находится на севере Франции. Она включает в себя шесть блоков мощностью 900 мегаватт каждый. Французские власти выразили уверенность, что специалисты скоро очистят засор и возобновят работу объекта.
Ранее сообщалось, что нашествие медуз в последнее время наблюдается на побережье разных стран. Так, туристы жалуются, что морские обитатели портят им отдых в Тунисе и в Крыму.