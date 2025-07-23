Синие и опасные: россияне жалуются на нашествие медуз в Тунисе

На пляжах Туниса появились необычные синие медузы, из-за них российские туристы опасаются заходить в воду. Контакт с такими медузами может вызвать резкое ухудшение самочувствия, сообщает SHOT .

Если синяя медуза ужалит человека, это вызовет сильные ожоги, острую боль, тошноту и головокружение. В некоторых случаях возможны более тяжелые симптомы — повышение температуры с ознобом, затрудненное дыхание и кашель.

«Есть вот такие вот обитатели сегодня у нас. Гости. Синяя медуза», — сказала за кадром автор ролика, которая сняла морское животное, находясь в воде.

Помимо синих медуз, в море также встречается медуза-крестовик. Она менее опасна, ее укус похож на пчелиный. Из-за этих морских обитателей многие туристы теперь боятся купаться.

По словам отдыхающих, на каждом квадратном метре в настоящее время можно встретить около 30 медуз. Многие туристы из-за этого вообще не заходят в воду, а остаются на пляже. Спасатели, как говорят отдыхающие, совсем не беспокоятся о проблеме с медузами и не обращают на них внимание.

Ранее сообщалось, что тысячи огромных медуз оккупировали Азовское море. Они мешают людям комфортно купаться и жалят их.