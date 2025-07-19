Тысячи огромных медуз оккупировали Азовское море. Они жалят людей и не дают им комфортно купаться, сообщает SHOT .

Отдыхающие пожаловались на неприятный запах от медуз. Вода в море щиплет при соприкосновении с кожей. У туристов от нее чешутся спина и ноги.

Местные жители отмечают, что наплыв медуз произошел, поскольку вода прогрелась и стала более соленой. При этом существ обнаруживают не только в воде, но и на пляже.

Ранее сообщалось, что медузы атаковали российских туристов на курортах в Турции. Их заметили на пляжах Кемера.