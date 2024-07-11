сегодня в 10:55

МЧС уточнило площадь пожара в цехе в Химках

Площадь пожара в цехе по производству керамических плит в Химках составила 3 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба МЧС России.

В результате горения обрушилась кровля на 1 тыс. кв. м.

На месте происшествия задействовано более 97 специалистов и 33 единиц техники.

11 июля в микрорайоне Сходня Химок загорелась кровля цеха по производству керамических плит. Пожарные тушат возгорание. Внутри цеха находятся 30 газовых баллонов, 10 баллонов спасатели эвакуировали.