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МЧС: тело ребенка извлекли из-под завалов разрушенного дома в Нижнем Тагиле

Происшествия

Фото - © МЧС России

Спасатели извлекли тело ребенка из-под завалов разрушенного взрывом газа многоквартирного дома в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба МЧС России.

По предварительной информации, это девочка.

На опубликованных кадрах видно, как сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы рухнувшего дома, а специалисты с собаками ведут поиски оставшихся под завалами людей.

Накануне утром в Нижнем Тагиле обрушились подъезды жилого пятиэтажного дома. Предварительно, причиной трагедии стал взрыв газа. В результате ЧП погибли четыре человека.