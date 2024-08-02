МЧС: тело ребенка извлекли из-под завалов разрушенного дома в Нижнем Тагиле

сегодня в 14:05

По предварительной информации, это девочка.

На опубликованных кадрах видно, как сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы рухнувшего дома, а специалисты с собаками ведут поиски оставшихся под завалами людей.

Накануне утром в Нижнем Тагиле обрушились подъезды жилого пятиэтажного дома. Предварительно, причиной трагедии стал взрыв газа. В результате ЧП погибли четыре человека.