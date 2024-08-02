МЧС: тело ребенка извлекли из-под завалов разрушенного дома в Нижнем Тагиле
Фото - © МЧС России
Спасатели извлекли тело ребенка из-под завалов разрушенного взрывом газа многоквартирного дома в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба МЧС России.
По предварительной информации, это девочка.
На опубликованных кадрах видно, как сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы рухнувшего дома, а специалисты с собаками ведут поиски оставшихся под завалами людей.
Накануне утром в Нижнем Тагиле обрушились подъезды жилого пятиэтажного дома. Предварительно, причиной трагедии стал взрыв газа. В результате ЧП погибли четыре человека.