МЧС России доставит в Москву пострадавших из Севастополя с помощью спецборта
Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из Севастополя в Москву. Он доставит на лечение 22 человек, 12 из которых — дети, сообщает пресс-служба ведомства.
Пострадавших в полете сопровождают специалисты Минздрава России, врачи отряда «Центроспас» и психологи центра экстренной психологической помощи МЧС России.
Борт оснащен специальными медицинскими модулями, кардиомониторами и аппаратом искусственного дыхания.
ВСУ атаковали Севастополь ракетными ударами 23 июня. Атаку удалось отбить, но осколки сбитых целей упали в прибрежной полосе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что столичные клиники готовы принять пострадавших в результате теракта в Севастополе. Московские врачи делают все, чтобы оказать необходимую помощь.