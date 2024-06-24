МЧС России доставит в Москву пострадавших из Севастополя с помощью спецборта Происшествия сегодня в 18:24

Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из Севастополя в Москву. Он доставит на лечение 22 человек, 12 из которых — дети, сообщает пресс-служба ведомства.

Пострадавших в полете сопровождают специалисты Минздрава России, врачи отряда «Центроспас» и психологи центра экстренной психологической помощи МЧС России. Борт оснащен специальными медицинскими модулями, кардиомониторами и аппаратом искусственного дыхания. ВСУ атаковали Севастополь ракетными ударами 23 июня. Атаку удалось отбить, но осколки сбитых целей упали в прибрежной полосе. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что столичные клиники готовы принять пострадавших в результате теракта в Севастополе. Московские врачи делают все, чтобы оказать необходимую помощь.