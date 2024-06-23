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Московские клиники готовы принять пострадавших в результате теракта в Севастополе

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале отметил, что столичные клиники готовы принять пострадавших в Севастополе после ракетной атаки ВСУ.

Также он принес соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

Собянин отметил, что московские врачи были направлены для оказания всей необходимой помощи, а столичные клиники готовы принять пострадавших.

В результате атаки ВСУ на Севастополь погибли мирные жители, много пострадавших. СК возбудил уголовное дело по факту теракта.