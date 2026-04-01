МЧС: при ликвидации ЧП в Нижнекамске погиб пожарный

При ликвидации ЧП в Нижнекамске погиб пожарный, еще трое пострадали при проведении поисково-спасательных работ и тушении пожара, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Сегодня при исполнении служебного долга трагически погиб пожарный 29-й пожарной части отряда Федеральной противопожарной службы Нижнекамского филиала Управления договорных подразделений ФПС ГПС по Республике Татарстан — командир отделения Марат Назипов», — говорится в сообщении.

Прибыв к месту происшествия, Назипов приступил к тушению пожара и спасению людей, в этот момент внезапно произошел взрыв, в результате которого пожарный получил несовместимые с жизнью травмы. Ему было 27 лет.

Днем 31 марта прозвучали взрывы на заводе в Нижнекамске. Там начался пожар. Затем на объекте услышали новые взрывы.

Правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия шесть человек получили смертельные травмы. Еще 72 человека пострадали, у них диагностированы повреждении разной степени тяжести. Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.

