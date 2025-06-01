МЧС: после обрушении моста в Брянской области погибли три человека
После обрушении моста в Брянской области погибли три человека, еще 28 пострадали, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
К ликвидации последствий аварии участвуют 180 специалистов и 60 единиц техники.
Московская железная дорога назвала причиной обрушения моста в Брянской области «незаконное вмешательство в деятельность транспорта».
Среди пострадавших есть пятимесячный ребенок, который находится в тяжелом состоянии.
Власти Брянской области готовы организовать перевозку санавиацией в Москву тяжело пострадавших в результате крушения моста на пассажирский поезд.