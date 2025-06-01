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В Брянской области готовы организовать перевозку раненых санавиацией в Москву

Власти Брянской области готовы организовать перевозку санавиацией в Москву тяжело пострадавших в результате крушения моста на пассажирский поезд, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале .

Для транспортировки пострадавших организованы экстренные бригады скорой помощи.

«Все пострадавшие доставляются в медицинские учреждения области», — отметил Богомаз.

Московская железная дорога назвала причиной обрушения моста в Брянской области «незаконное вмешательство в деятельность транспорта».

Предварительно, в результате ЧП погибли четыре человека.

В Брянской области, по предварительной информации, подорвали мост, под которым в этот момент проезжал пассажирский поезд, следовавший по маршруту «Москва — Климово».