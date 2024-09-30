МЧС: открытое горение в ЖК «Селигер сити» ликвидировано

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Открытое горение в ЖК «Селигер сити» на Ильменском проезде в Москве ликвидировано, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС.

«Открытое горение ликвидировано», — говорится в сообщении.

В жилом доме горят квартиры с пятого по восьмой этаж. Спасены семь человек, в том числе один ребенок.

Сильный пожар произошел в жилом доме в районе Дегунино в ночь на 30 сентября. Сообщалось, что в квартире ЖК «Селигер сити» взорвались газовые баллоны.

Движение перекрыто по части Ильменского проезда в Москве из-за пожара в ЖК «Селигер Сити».