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Движение перекрыто по части Ильменского проезда из-за пожара в жилом доме

Движение перекрыто по части Ильменского проезда в Москве из-за пожара в ЖК «Селигер Сити», сообщили в пресс-службе столичного дептранса.

«Из-за возгорания в жилом комплексе „Селигер Сити“ перекрыто движение по Ильменскому проезду от д. 14к8 до д. 14к3», — говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Водителей просят выбирать пути объезда.

Сильный пожар произошел в жилом доме в районе Дегунино. Как сообщает SHOT, место происшествия оцеплено сотрудниками МЧС. Около дома дежурят две скорые помощи.