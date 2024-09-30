Движение перекрыто по части Ильменского проезда из-за пожара в жилом доме
Движение перекрыто по части Ильменского проезда в Москве из-за пожара в ЖК «Селигер Сити», сообщили в пресс-службе столичного дептранса.
«Из-за возгорания в жилом комплексе „Селигер Сити“ перекрыто движение по Ильменскому проезду от д. 14к8 до д. 14к3», — говорится в сообщении.
На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Водителей просят выбирать пути объезда.
Сильный пожар произошел в жилом доме в районе Дегунино. Как сообщает SHOT, место происшествия оцеплено сотрудниками МЧС. Около дома дежурят две скорые помощи.