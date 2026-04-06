МЧС: открытое горение в ТЦ в Калининграде ликвидировано

Открытое горение в ТЦ «Гиант» в Калининграде ликвидировано, сообщили в МЧС России.

При пожаре в ТЦ «Гиант» пострадали 4 человека, в том числе двое пожарных.

5 апреля в ТЦ «Гиант» в Калининграде произошел пожар. Его площадь увеличилась до 1,5 тыс. квадратных метров. Возгорание локализовали, продолжается процесс тушения. Из здания эвакуировали примерно 140 человек.

Ранее опубликовали видео, на котором плачущие от ужаса дети с родителями спасались от пожара в торговом центре «Гиант». Люди выбегали из здания по лестницам.

