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МЧС опубликовало кадры с места взрыва газа в многоэтажке Черкесска

Сотрудники МЧС РФ занимаются ликвидацией последствий взрыва дома в Черкесске Карачаево-Черкесской Республики. Видео с места происшествия публикует пресс-служба регионального главка МЧС.

Инцидент произошел в многоэтажке на улице Лободина. Взрыв спровоцировала вспышка паров газа.

На видео заметно, что у многих квартир в доме выбило окна, также повреждены балконы. Сильнее всего повреждена кровля здания.

Взрыв газа в многоэтажке в Черкесске произошел 31 октября около 06:00. Из квартир эвакуировали 50 человек. Есть погибшие и пострадавшие.