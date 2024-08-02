МЧС: из-под завалов обрушенного дома в Нижнем Тагиле извлекли 14 человек
Спасатели извлекли 14 человек, среди которых восемь детей, из-под завалов обрушенного дома в Нижнем Тагиле с момента начала поисковых работ на месте происшествия. Об этом сообщается в Telegram -канале МЧС России.
«К сожалению, извлечены тела двух погибших», — говорится в сообщении.
Психологи МЧС оказали помощь в 24 случаях. На горячую линию поступило более 40 обращений. С территории обрушения вывезено около 120 т строительного мусора.
Поисково-спасательные работы продолжаются. Спасатели будут работать всю ночь.
1 августа в Нижнем Тагиле произошло обрушение подъездов жилого пятиэтажного дома. Предварительной причиной называют взрыв газа.
Десять человек, в том числе пять детей, госпитализированы после ЧП в Нижнем Тагиле. При этом, по словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, состояние пяти пострадавших оценивается как тяжелое.
Также МЧС опубликовало видео с кадрами разбора завалов на месте обрушения дома.