МЧС: 25 человек погибли в результате взрыва на заводе «Эластик» под Рязанью

сегодня в 17:55

МЧС: завершены аварийно-спасательные работы на заводе «Эластик» под Рязанью

До 25 человек выросло число погибших при взрыве в пороховом цеху на заводе «Эластик» в Рязанской области. Об этом сообщили в МЧС РФ .

На месте трагедии завершены аварийно-спасательные работы. Всего в результате происшествия пострадали 164 человека. Из них 25 погибли.

Работы по ликвидации последствий взрыва проводит 361 специалист. Также задействовано 85 единиц техники.

Взрыв в пороховом цеху на заводе «Эластик» прогремел утром 15 августа, затем там начался пожар. По предварительным данным, трагедия могла произойти из-за нарушения техники безопасности. В результате пороховой цех был полностью уничтожен.

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что семьи погибших и пострадавшие граждане получат материальную поддержку.