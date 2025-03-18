Матери-убийце из Перми, прятавшей труп сына в чемодане, дали 18 лет тюрьмы

Пермский краевой суд вынес приговор Ирине Шатовой, которая убила своего 9-летнего сына, а тело спрятала в чемодан и отнесла к мусорным бакам. Женщину приговорили к 18 годам тюрьмы, сообщает РИА Новости .

Ее признали виновной по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Наказание она будет отбывать в исправительной колонии общего режима. 34-летняя женщина слушала приговор со спокойным и мрачным лицом.

12 июля 2024 года Шатова задушила сына с помощью зарядного шнура от смартфона. Уже мертвого мальчика она ударила ножом более 30 раз, чтобы «он не мучался». Тело в чемодане женщина вывезла к мусорным бакам в центре города, а затем пошла гулять по набережной. Весь ее маршрут запечатлели камеры видеонаблюдения.

Следователям Шатова назвала причину преступления. Женщина заявила, что в последнее время ее одолевали коллекторы, они требовали выплатить долги. На фоне этого она решила убить своего 9-летнего ребенка.