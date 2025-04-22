Мать, убившую своих 3 детей в Канске, обследуют в Москве

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Психиатрическую экспертизу обвиняемой в убийстве 3 детей проведут в Москве

Психиатрическую экспертизу обвиняемой в убийстве детей из Канска Валентины Мытько планируют провести в российской столице. Этим займутся сотрудники центра имени В.П. Сербского, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакассии.

Для обследования Мытько планируют этапировать в Москву.

Женщине 29 лет. У нее, предположительно, есть диагноз «параноидальная шизофрения».

Обвиняемая, как считает следствие, убила троих собственных детей 14 апреля. Трупы обнаружили в разных местах. Тело старшего мальчика было на улице, а двух остальных детей — в летней комнате.

Выжить удалось только четвертому ребенку. Ему повезло остаться на ночевку у родителей женщины.

Обвиняемая призналась в совершенном преступлении. Она рассказала, что задушила дочь, а сыновей ударила топором. Женщину арестовали на два месяца.