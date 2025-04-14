Многодетная мать топором зарубила троих маленьких детей в Канске

В Канске Красноярского края 29-летняя женщина топором зарубила троих детей в возрасте семи месяцев, четырех и восьми лет. Подозреваемую в убийстве малышей задержали, сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия .

Предварительно установлено, что женщина является матерью четверых детей, но убила только троих. Где в этот момент был отец многодетного семейства, не уточняется.

Тела убитых детей с рубленными ранами головы и других частей тела нашли в частном доме на улице Герцена в Канске. Следователи по факту случившегося возбудили уголовное дело по пп. «а», «д», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство трех малолетних, совершенное с особой жестокостью», саму подозреваемую задержали. В ближайшее время ей изберут меру пресечения на период расследования убийства.

В настоящее время следователи и криминалисты разбираются во всех обстоятельствах случившегося. Они собирают улики, назначают экспертизы и устанавливают обстоятельства жестокого преступления.

В рамках расследования также оценят условия проживания и воспитания несовершеннолетних.

Четвертый ребенок — семилетний мальчик, по данным Mash, ночевал у родителей женщины. Этот факт спас его от смерти. Сообщается, что в полицию о случившемся сообщил отец многодетной матери, который и обнаружил трупы троих внуков.