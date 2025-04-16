Убрала голову сына в сервант: всплыли детали жуткого убийства детей в Канске

Убившая детей жительница Канска отрубила голову сыну и поставила ее в сервант

В Канске 29-летняя женщина с диагнозом «параноидальная шизофрения», убившая трех собственных детей, отрубила 7-месячному сыну голову и поставила ее в сервант, сообщает РИА Новости .

Тела детей нашли в разных местах: старшего мальчика — на улице, двух других — в летней комнате. Выжил лишь четвертый ребенок — он ночевал у родителей женщины.

Женщина признала вину и рассказала на допросе, что задушила дочь и нанесла удары топором сыновьям. Красноярский суд арестовал подозреваемую на 2 месяца.

Детоубийце также проведут психолого-психиатрическую экспертизу в СИЗО. Если ее признают вменяемой, то ей грозит до 20 лет колонии.