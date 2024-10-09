Мать убитых в Тольятти девочек незадолго до трагедии выгнала из дома их отца

Многодетная мать убитых в Тольятти девочек незадолго до трагедии выгнала из дома их отца. Предположительно, причиной стала измена, сообщает RT .

Всего у женщины было пятеро детей. Старшей дочери исполнилось 18 лет, младшей — два года. При этом 3 старшие девочки были рождены от другого мужчины.

С нынешним сожителем у многодетной матери часто случались конфликты.

Ранее в квартире одного из домов на улице Лизы Чайкиной в Тольятти обнаружили тела двух маленьких девочек со множественными ножевыми ранениями шеи и туловища. Одной убитой было 2 года, а второй — 5 лет. Главной подозреваемой оказалась их 13-летняя сводная сестра.