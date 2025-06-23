Мать пропавшего без вести российского военного развели на 500 тыс рублей

Мать пропавшего без вести российского военного отдала мошенникам полмиллиона рублей. За эти деньги они пообещали вызволить сына из плена, сообщает Baza .

Муж и сын Веры М. служат в зоне СВО. В ноябре 2024 года Военный комиссариат сообщил женщине, что ее сын пропал.

Вера сдала образец ДНК в центральном морге в Ростове-на-Дону для дальнейшего опознания тела, но совпадения не было. Тогда она решила обратиться в Красный Крест, найдя контакты самостоятельно.

В феврале этого года женщина вышла на некого Александра, который представился сотрудником организации. Он попросил Веру заполнить розыскную карту на сына, прислать его фотографии и ждать.

Затем он прислал женщине копии украинских документов, в которых говорилось, что сын Веры якобы жив и находится в плену у ВСУ. Он также прикрепил фото мужчины, очень похожего на сына женщины.

После чего Александр убедил Веру обратиться к его «коллегам», а те сказали ей, что надо заплатить 1,5 млн рублей, дабы военного включили в списки на обмен. Мошенники попросили россиянку выслать деньги частями — сначала 500 тысяч рублей, а 1 млн — другим траншем.

Выполнив первый перевод, женщина рассказала все родным. Те заподозрили, что Веру обманули. В итоге женщина обратилась в полицию, возбуждено дело по статье о мошенничестве.

Ранее мошенники лишили пенсионерку из Москвы квартиры и развели на 11 млн рублей. Они вышли с ней на связь под видом сотрудников «Росфинмониторинга».