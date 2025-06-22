Мошенники лишили пенсионерку из Москвы квартиры и развели на 11 млн рублей

Пожилую жительницу столицы лишили квартиры и развели на 11 млн рублей. Сначала мошенники убедили пенсионерку отдать все свои сбережения, а затем заставили продать жилье и прописаться в другом городе у незнакомой женщины, сообщает Baza .

Впервые аферисты под видом сотрудников «Росфинмониторинга» вышли на связь с 74-летней Людмилой в марте. Пожилую москвичку убедили, что ее сбережения находятся под угрозой, поэтому их необходимо срочно переложить на «безопасные счета». Курьер приехал по адресу и забрал деньги.

Затем злоумышленник представился сотрудником правоохранительных органов и убедил Людмилу продать квартиру на Липецкой улице. Он предложил помощь со сделкой.

Людмила обзвонила агентства недвижимости, а затем с ней связался 26-летний Богдан. Парень убедил её прописаться в доме незнакомки Марины в подмосковном Чехове, отметив, что женщина оказалась в похожей ситуации и поможет ей. 18 мая Марина зарегистрировала Людмилу в доме на Вербной улице.

В конце мая Богдан нашел покупателей на квартиру. 2 июня Людмила заключила сделку и продала жилье. После получения денег ей позвонили неизвестные и потребовали перевести средства на «безопасные счета». 18 июня в квартиру на Липецкой улице заселились новые жильцы. Тогда Людмила поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.