Мать младенца, которому сожгли лицо в роддоме Люберец, пытались подкупить

За то, чтобы женщина забрала все заявления из полиции, руководитель медицинской организации предложила ей прикрепление к больнице. При этом услуга бесплатная, она входит в ОМС.

Главврач умолчала, что прикрепиться можно просто так, без покровительства. Она заявила матери пострадавшего ребенка, что они уже стали «родными друг другу», после чего и предложила бесплатную услугу.

Отмечается, что медики, в результате действий которых новорожденная малышка получила серьезные ожоги, уволились из роддома по собственному желанию. Мать пострадавшей до сих пор не знает, какой именно препарат вызвал подобный эффект. По данному факту было возбуждено уголовное дело за халатность.

Ранее стало известно, что врачи перепутали детей в роддоме Люберец. Они обработали здоровому ребенку лицо мазью, после чего у малыша появились химические ожоги.