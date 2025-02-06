Мастеркова ответила на сообщения о госпитализации в Москве с опухолью мозга

Светлана Мастеркова опровергла свою госпитализацию в Москве из-за опухоли мозга

Легкоатлетка и двукратная чемпионка Олимпийских игр Светлана Мастеркова в Telegram-канале опровергла сообщения, что попала в больницу в Москве. О госпитализации утверждал Mash , добавляя, что ранее у спортсменки выявили агрессивную злокачественную опухоль мозга.

Мастеркова рассказала, что сейчас находится дома. По словам олимпийской чемпионки, она чувствует себя хорошо и накануне отдыхала на дне рождения.

«Не переживайте, пожалуйста. Это бред какой-то», — заявила дважды победительница Олимпиады, опровергая свою госпитализацию.

В июне 2024 года СМИ также писали, что Мастеркову госпитализировали в Москве. Утверждалось, что легкоатлетку готовили к операции из-за опухоли в голове.