Мастеркова ответила на сообщения о госпитализации в Москве с опухолью мозга
Светлана Мастеркова опровергла свою госпитализацию в Москве из-за опухоли мозга
Фото - © РИА Новости
Легкоатлетка и двукратная чемпионка Олимпийских игр Светлана Мастеркова в Telegram-канале опровергла сообщения, что попала в больницу в Москве. О госпитализации утверждал Mash, добавляя, что ранее у спортсменки выявили агрессивную злокачественную опухоль мозга.
Мастеркова рассказала, что сейчас находится дома. По словам олимпийской чемпионки, она чувствует себя хорошо и накануне отдыхала на дне рождения.
«Не переживайте, пожалуйста. Это бред какой-то», — заявила дважды победительница Олимпиады, опровергая свою госпитализацию.
В июне 2024 года СМИ также писали, что Мастеркову госпитализировали в Москве. Утверждалось, что легкоатлетку готовили к операции из-за опухоли в голове.