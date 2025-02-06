Олимпийскую чемпионку Светлану Мастеркову госпитализировали в столичную больницу

Летом 2024 года ее уже доставляли в клинику. В тот раз спортсменка начала терять речь при физнагрузках и стрессе. Через 1,5 месяца ее прооперировали. У пациентки удалили опухоль микрохирургическим путем. После операции ей провели несколько курсов химиотерапии.

На этом фоне у Мастерковой стали отмечаться серьезные проблемы со зрением, сердечно-сосудистой системой и суставами. Недавно в медучреждении врачи ввели пациентке внутривенно противоопухолевые препараты, после чего отпустили домой. Она должна наблюдаться у онколога.

Состояние чемпионки сейчас удовлетворительное, но симптомы болезни у нее сохраняются. Доктора запретили ей выполнять тяжелую работу.

Мастеркова — советская и российская легкоатлетка, которая специализировалась в беге на средние дистанции. Двукратная олимпийская чемпионка на Играх в Атланте 1996 года и чемпионка мира 1999 года.