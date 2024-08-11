Массовое ДТП с автобусом произошло на трассе М-11 «Нева» в Подмосковье
Два человека пострадали в массовом ДТП с автобусом в Подмосковье
Фото - © Телеграм-канал «Подмосковная полиция»
Два человека пострадали в результате массового дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса на подмосковной трассе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
В воскресенье на 19 км автодороги М-11 «Нева» в городском округе Химки автобус столкнулся с тремя легковыми автомобилями. В результате ДТП пострадали 2 человека.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.
Ранее 1 человек погиб в результате массового ДТП на 53-м километре МКАД. Повреждения в аварии получили шесть автомобилей.