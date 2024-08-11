Массовое ДТП с автобусом произошло на трассе М-11 «Нева» в Подмосковье

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Два человека пострадали в массовом ДТП с автобусом в Подмосковье

Два человека пострадали в результате массового дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса на подмосковной трассе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В воскресенье на 19 км автодороги М-11 «Нева» в городском округе Химки автобус столкнулся с тремя легковыми автомобилями. В результате ДТП пострадали 2 человека.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.

Ранее 1 человек погиб в результате массового ДТП на 53-м километре МКАД. Повреждения в аварии получили шесть автомобилей.