Жесткое ДТП на МКАД: авто вылетело на встречу и перевернулось, 1 человек погиб

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Один человек погиб в результате массовой аварии на МКАД

На МКАД произошло массовое ДТП. Погиб один человек, сообщает пресс-служба ГАИ Москвы.

В аварии на 53-м километре Московской кольцевой автодороги повреждены шесть автомобилей. Известно об одном погибшем. Еще одного человека увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы опубликовал запись произошедшего в Telegram-канале. На кадрах видно, как машина на скорости вылетела на встречную полосу МКАД и перевернулась.

Движение в месте, где случилась авария, затруднено. Рекомендуется объезжать зону ДТП.

Ранее такси врезалось в автобус на юге Москвы. Четверо человек попали в больницу.