Жесткое ДТП на МКАД: авто вылетело на встречу и перевернулось, 1 человек погиб
Один человек погиб в результате массовой аварии на МКАД
Фото - © Пресс-служба ГАИ Москвы
На МКАД произошло массовое ДТП. Погиб один человек, сообщает пресс-служба ГАИ Москвы.
В аварии на 53-м километре Московской кольцевой автодороги повреждены шесть автомобилей. Известно об одном погибшем. Еще одного человека увезли в больницу в тяжелом состоянии.
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы опубликовал запись произошедшего в Telegram-канале. На кадрах видно, как машина на скорости вылетела на встречную полосу МКАД и перевернулась.
Движение в месте, где случилась авария, затруднено. Рекомендуется объезжать зону ДТП.
Ранее такси врезалось в автобус на юге Москвы. Четверо человек попали в больницу.