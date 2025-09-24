Массовое ДТП произошло на ТТК в Москве и затруднило движение
Движение затруднено из-за массовой аварии на ТТК в Москве
На внутренней стороне Третьего транспортного кольца в Москве перед пересечением со Звенигородским шоссе случилось массовое ДТП. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
На месте происшествия находятся сотрудники оперативных служб города. Обстоятельства столкновения и информация о количестве пострадавших выясняется.
Движение в районе столкновения затруднено. Заняты три из четырех полос.
Водителям порекомендовали выбирать пути объезда.
Ранее в столичном районе Ясенево произошла авария с участием автомобиля скорой помощи. Три ее работника получили травмы. Скорая помощь въехала в Volvo и перевернулась.
