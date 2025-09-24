Машина скорой перевернулась: столичные медики попали в больницу после ДТП

Фото - © Телеграм-канал ДТП и ЧП МОСКВА и МО

сегодня в 09:18

Трое сотрудников скорой помощи пострадали в ДТП на юго-западе Москвы

В результате дорожной аварии, случившейся в столичном районе Ясенево, пострадали трое сотрудников скорой помощи, сообщает агентство «Москва» .

ДТП произошло на пересечении Новоясеневского проспекта и Тарусской улицы. Карета скорой помощи врезалась в иномарку Volvo и опрокинулась.

Двое пострадавших при столкновении медиков попали в больницу, водитель скорой от госпитализации отказался.

Накануне в Москве легковушка влетела в автобусную остановку, никто не пострадал.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.