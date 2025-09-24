Машина скорой перевернулась: столичные медики попали в больницу после ДТП
Трое сотрудников скорой помощи пострадали в ДТП на юго-западе Москвы
Фото - © Телеграм-канал ДТП и ЧП МОСКВА и МО
В результате дорожной аварии, случившейся в столичном районе Ясенево, пострадали трое сотрудников скорой помощи, сообщает агентство «Москва».
ДТП произошло на пересечении Новоясеневского проспекта и Тарусской улицы. Карета скорой помощи врезалась в иномарку Volvo и опрокинулась.
Двое пострадавших при столкновении медиков попали в больницу, водитель скорой от госпитализации отказался.
Накануне в Москве легковушка влетела в автобусную остановку, никто не пострадал.
