Массовая антиправительственная акция проходит в Брюсселе

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Массовая антиправительственная акция проходит в столице Бельгии и по совместительству Евросоюза Брюсселе. В ней участвуют почти 100 тыс. человек, сообщает РИА Новости .

Информация о количестве протестующих отличается. Организаторы митинга говорят, что их на улицы вышло 100 тыс. человек. По данным полиции, людей меньше — всего 60 тыс. участников.

Европейцы вышли на улицы Брюсселя, чтобы протестовать против планов правительства уменьшить социальные расходы и льготы. Сэкономленные деньги власти планируют выделить на военные траты.

Ранее сообщалось, что пять стран ЕС заплатили более 1 млрд евро за поставки российского газа.