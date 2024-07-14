Маск рассказал о попытках покушения на него

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На американского предпринимателя Илона Маска пытались дважды совершить покушения за последние восемь месяцев, пишет РИА Новости .

«Впереди опасные времена. За последние восемь месяцев два человека (отдельные случаи) уже пытались убить меня», — написал бизнесмен в соцсети.

По словам миллиардера, попытки вооруженного покушения были пресечены в непосредственной близости от его офиса Tesla.

Ранее Маск высказал слова поддержки экс-президенту Дональду Трампу после покушения на него на митинге сторонников.