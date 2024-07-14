Маск рассказал о попытках покушения на него
На Маска пытались дважды совершить покушения
На американского предпринимателя Илона Маска пытались дважды совершить покушения за последние восемь месяцев, пишет РИА Новости.
«Впереди опасные времена. За последние восемь месяцев два человека (отдельные случаи) уже пытались убить меня», — написал бизнесмен в соцсети.
По словам миллиардера, попытки вооруженного покушения были пресечены в непосредственной близости от его офиса Tesla.
Ранее Маск высказал слова поддержки экс-президенту Дональду Трампу после покушения на него на митинге сторонников.