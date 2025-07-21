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Машина скорой помощи застряла на затопленной улице в центре Москвы

В затопленном Шмитовском проезде в центре столицы застряла машина скорой помощи, сообщает « Осторожно, Москва ».

На опубликованном видео показано, что дорога под мостом полностью затоплена. Пешеходы идут по тротуару, который выше по уровню, чем проезжая часть.

Посреди дороги прямо в воде стоит малина скорой помощи.

Утром 21 июля Москву затопило из-за ливня. Многие дороги в мегаполисе в воде, машины буквально тонут.

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец ранее сообщил, что в Москве за текущие сутки может выпасть около 40% от месячной нормы осадков. Местами прогремит гроза.