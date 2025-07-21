Машина скорой помощи застряла на затопленной улице в центре Москвы
В затопленном Шмитовском проезде в центре столицы застряла машина скорой помощи, сообщает «Осторожно, Москва».
На опубликованном видео показано, что дорога под мостом полностью затоплена. Пешеходы идут по тротуару, который выше по уровню, чем проезжая часть.
Посреди дороги прямо в воде стоит малина скорой помощи.
Утром 21 июля Москву затопило из-за ливня. Многие дороги в мегаполисе в воде, машины буквально тонут.
Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец ранее сообщил, что в Москве за текущие сутки может выпасть около 40% от месячной нормы осадков. Местами прогремит гроза.