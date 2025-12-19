Mash: ВСУ атакуют беспилотниками Орел, Ростов и Таганрог

сегодня в 04:07

Отмечается, что в городах раздались десятки взрывов, работают средства противовоздушной обороны.

По словам местных жителей, после взрыва в части Орла пропал свет, в домах начали гудеть трубы.

В Курской, Орловской, Липецкой и Тульской областях была объявлена ракетная опасность.

Ранее средства ПВО ликвидировали и перехватили 47 украинских БПЛА над регионами РФ. Беспилотники были самолетного типа.

