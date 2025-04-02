Mash: в небе над Курском прогремели минимум семь взрывов
Минимум 7 взрывов раздались в небе над Курском. По словам очевидцев, с полуночи была слышна работа ПВО, сообщает Mash.
В городе объявили опасность атаки беспилотников ВСУ.
О пострадавших и повреждениях на земле информации нет.
Ранее МЧС предупреждало об угрозе атаки беспилотников.
По словам очевидцев, был слышен звук мотора, похожий на БПЛА.
О пострадавших не сообщается.
Ранее в небе над Таганрогом Ростовской области раздались несколько взрывов, вызванных, по предварительной информации, срабатыванием системы ПВО в районе порта.