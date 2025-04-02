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Mash: в небе над Курском прогремели минимум семь взрывов

Минимум 7 взрывов раздались в небе над Курском. По словам очевидцев, с полуночи была слышна работа ПВО, сообщает Mash .

В городе объявили опасность атаки беспилотников ВСУ.

О пострадавших и повреждениях на земле информации нет.

Ранее МЧС предупреждало об угрозе атаки беспилотников.

По словам очевидцев, был слышен звук мотора, похожий на БПЛА.

О пострадавших не сообщается.

Ранее в небе над Таганрогом Ростовской области раздались несколько взрывов, вызванных, по предварительной информации, срабатыванием системы ПВО в районе порта.