Mash: русский парень спас жителей Сиднея от атаки террориста в ТЦ Bondi Junctio

Русский мужчина стал единственным, кто дал отпор террористу, который напал на торговый центр в австралийском Сиднее, сообщает Mash .

Австралийские СМИ опубликовали кадры, на которых мужчина с железным столбом в руках отпугивает нападавшего с ножом, который стоит на эскалаторе.

Местные журналисты назвали парня национальным героем, так как он, рискуя своей жизнью, заблокировал выход к детским комнатам и на русском языке кричал террористу «Не подходи!».

Пользователи соцсетей разыскивают «парня со столбом», чтобы поблагодарить.

Ранее неизвестный с ножом и огнестрельным оружием напал на посетителей торгового центра Bondi Junctio в центре Сиднея. Жертвами нападения стали 7 человек. Правоохранительные органы ликвидировали террориста. Им оказался 40-летний мужчина.