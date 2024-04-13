Mash: русский парень спас жителей Сиднея от атаки террориста в ТЦ Bondi Junctio
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Русский мужчина стал единственным, кто дал отпор террористу, который напал на торговый центр в австралийском Сиднее, сообщает Mash.
Австралийские СМИ опубликовали кадры, на которых мужчина с железным столбом в руках отпугивает нападавшего с ножом, который стоит на эскалаторе.
Местные журналисты назвали парня национальным героем, так как он, рискуя своей жизнью, заблокировал выход к детским комнатам и на русском языке кричал террористу «Не подходи!».
Пользователи соцсетей разыскивают «парня со столбом», чтобы поблагодарить.
Ранее неизвестный с ножом и огнестрельным оружием напал на посетителей торгового центра Bondi Junctio в центре Сиднея. Жертвами нападения стали 7 человек. Правоохранительные органы ликвидировали террориста. Им оказался 40-летний мужчина.