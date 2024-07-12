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Mash: капитан рухнувшего в Коломне Superjet работал до «Газпром-Авиа» в NordStar

53-летний командир разбившегося под Коломной самолета Sukhoi Superjet 100 Евгений Булавко до «Газпром-Авиа» работал в авиакомпании NordStar, сообщает Mash .

Пилот получил образование в Санкт-Петербургском университете гражданской авиации. Мужчина жил в Мытищах, был женат.

Вместе с Булавко на борту рухнувшего воздушного судна находились второй пилот Максим Лукманов и бортпроводник Владислав Харламов. Все они погибли.

12 июля самолет Sukhoi Superjet 100 разбился под Коломной. Он принадлежал компании «Газпром-Авиа».

Ранее в Росавиации сообщили, что в обстоятельствах крушения самолета будет разбираться Межгосударственный авиационный комитет.