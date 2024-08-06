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Mash: граната могла взорваться в доме на улице Артамонова в Москве

В многоэтажном доме на улице Артамонова в Москве могла взорваться граната, есть пострадавшие, сообщает Mash .

Инцидент произошел в квартире на втором этаже. Из-за взрыва в комнате выбило окна. Жильцы пожаловались на запах гари. Признаки горения отсутствуют.

В результате ЧП пострадали как минимум два человека. Один погиб.

Ранее в МЧС опровергли взрыв бытового газа в доме на улице Артамонова в Москве. В ведомстве сообщили, что на месте работают экстренные службы.