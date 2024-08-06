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МЧС опровергло информацию о взрыве газа в жилом доме в Москве

В МЧС назвали недостоверной информацию о взрыве бытового газа в жилом доме на ул. Артамонова в Москве, сообщает пресс-служба ведомства.

Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия. Специалисты выяснили, что в квартире жилого дома произошел взрыв неизвестного предмета. Признаков горения нет.

В результате ЧП есть пострадавшие.

Системы жизнеобеспечения и сама конструкция дома не нарушены. Есть незначительные повреждения остекления в комнате.

На месте происшествия работают экстренные службы столицы.

Ранее появилась информация о взрыве газа в жилом доме в Москве. По предварительным данным, пострадали два человека.