Mash: дрон атаковал курортный комплекс Riviera Wellness в Белгородской области

сегодня в 11:50

Украинский беспилотник атаковал курортный комплекс Riviera Wellness. Он находится в поселке Разумное Белгородской области, сообщает Mash.

Дрон ВСУ упал на пляж, где в этот момент находились отдыхающие. БПЛА не взорвался.

Последствий в ходе происшествия не зафиксировали.

Опубликовано также видео упавшего дрона. На кадрах видно, как БПЛА лежит на песке у пустых шезлонгов. Люди смотрят на беспилотник издалека.

Ранее в пункте военной дислокации в Белгородской области произошла стрельба, в результате которой погибли и ранены люди.