Люди погибли после стрельбы в пункте военной дислокации в Белгородской области

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Baza: стрельбу открыли в пункте военной дисклокации в Белгородской области

В пункте военной дислокации в Белгородской области произошла стрельба, в результате которой погибли и ранены люди, сообщает Baza.

После стрельбы ночью в одном из районов региона объявили план «Перехват». По предварительным данным, идут поиски военного с пулеметом Калашникова и 70 патронами.

Информацию о происшествии уточняют.

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