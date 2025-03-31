Mash: блогера Mellstroy разыскивают силовики двух стран
Известного треш-стримера Mellstroy (Андрея Бурима) разыскивают силовики двух государств. Блогер игнорировал исправительные работы за избиение девушки во время стрима, сообщает Mash.
Mellstroy не раз подшучивал над своим наказанием на стриме. МВД России обратилось за содействием к своим коллегам из Черногории, поскольку ни блогер, ни его родственники не откликнулись на запросы, направленные в посольство. В настоящее время Андрей скрывается в отеле Dukley Hotel & Resort в Будве.
В адрес Бурима было направлено требование предоставить доказательства исполнения им наказания и сведения о месте, времени и участниках этого процесса. В посольстве РФ сообщили, что изучают данный вопрос и отказались от комментариев.
Ранее семья стримера Меллстроя вывозила деньги за рубеж для отмывания. Брата блогера задержали в аэропорту Шереметьево с 75 тыс. долларов, которые не были задекларированы.