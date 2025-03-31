Mash: блогера Mellstroy разыскивают силовики двух стран

Известного треш-стримера Mellstroy (Андрея Бурима) разыскивают силовики двух государств. Блогер игнорировал исправительные работы за избиение девушки во время стрима, сообщает Mash .

Mellstroy не раз подшучивал над своим наказанием на стриме. МВД России обратилось за содействием к своим коллегам из Черногории, поскольку ни блогер, ни его родственники не откликнулись на запросы, направленные в посольство. В настоящее время Андрей скрывается в отеле Dukley Hotel & Resort в Будве.

В адрес Бурима было направлено требование предоставить доказательства исполнения им наказания и сведения о месте, времени и участниках этого процесса. В посольстве РФ сообщили, что изучают данный вопрос и отказались от комментариев.

Ранее семья стримера Меллстроя вывозила деньги за рубеж для отмывания. Брата блогера задержали в аэропорту Шереметьево с 75 тыс. долларов, которые не были задекларированы.