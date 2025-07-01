Мари Краймбрери развели почти на 1 млн рублей при покупке кухни

Российскую певицу Мари Краймбрери (Марина Жадан) развели почти на 1 млн рублей при покупке люксового кухонного гарнитура в свою новую квартиру в элитном районе Москвы, сообщает Mash .

В мае Марина стала обладательницей квартиры в элитном жилом комплексе Welton Towers в Хорошево-Мневниках. При покупке ей предложили взять готовую кухню с дизайн-проектом от прошлой хозяйки. Певица перевела предоплату на банковскую карту, а оставшуюся часть передала наличными под расписку.

Новую кухню должны были доставить в середине июня после завершения ремонта, однако тут и начались проблемы. Продавец под разными предлогами переносил доставку, а затем и вовсе перестал выходить на связь. Краймбрери обратилась к бывшей хозяйке с просьбой вернуть деньги, однако и у нее начались различные отговорки.

Общая сумму ущерба составила 900 тыс. рублей. Певица обратилась с заявлением в правоохранительные органы.