Маленький мальчик выпал из окна 9 этажа в Москве

Мальчик 2023 года рождения выпал из окна квартиры на девятом этаже жилого дома на улице Нансена в столице, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Предварительно, малыш выпал из окна, опершись на москитную сетку. Пострадавшего доставили в больницу.

Бабушкинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств происшествия, а еще ход и результаты организованной процессуальной проверки.

Ранее на востоке Москвы двухлетняя девочка осталась без присмотра взрослых и выпала из окна квартиры на девятом этаже. После падения она оставалась жива, но позже умерла в больнице.