Трагедия в Москве: двухлетняя малышка выпала из окна девятого этажа
В Москве двухлетняя девочка выпала из окна девятого этажа
На востоке Москвы двухлетняя девочка осталась без присмотра взрослых и выпала из окна девятого этажа. После падения малышка оставалась жива, однако позже умерла в больнице, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
По данным правоохранителей, девочка 2023 года рождения осталась без присмотра взрослых и пробралась на балкон. Уже там она оказалась рядом с отрытым окном, в которое выпала.
«Установление всех обстоятельств произошедшего на контроле в Перовской межрайонной прокуратуре», — сообщили в надзорном ведомстве.
По данным издания «МК: срочные новости», ребенок выпал из окна 1 июня, а сегодня умер в больнице. Журналисты также добавили, что на балконе девочка опиралась на москитную сетку, которая ее не выдержала.