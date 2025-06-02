Трагедия в Москве: двухлетняя малышка выпала из окна девятого этажа

На востоке Москвы двухлетняя девочка осталась без присмотра взрослых и выпала из окна девятого этажа. После падения малышка оставалась жива, однако позже умерла в больнице, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным правоохранителей, девочка 2023 года рождения осталась без присмотра взрослых и пробралась на балкон. Уже там она оказалась рядом с отрытым окном, в которое выпала.

«Установление всех обстоятельств произошедшего на контроле в Перовской межрайонной прокуратуре», — сообщили в надзорном ведомстве.

По данным издания «МК: срочные новости», ребенок выпал из окна 1 июня, а сегодня умер в больнице. Журналисты также добавили, что на балконе девочка опиралась на москитную сетку, которая ее не выдержала.