сегодня в 09:15

Мальчик скончался после падения с девятого этажа в Махачкале

В Махачкале умер 11-летний мальчик, который выпал с девятого этажа, сообщает РЕН ТВ .

Во время падения он зацепился за ветки дерева. Это смягчило удар и дало шанс на сохранение жизни.

На место прибыли медики скорой помощи. Они госпитализировали ребенка.

Однако по итогу в региональном министерстве здравоохранения рассказали, что мальчик скончался.

Ранее 15-летний подросток зарезал отца в бане в Ленинградской области.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.