Мальчик скончался после падения с девятого этажа в Махачкале
В Махачкале умер 11-летний мальчик, который выпал с девятого этажа, сообщает РЕН ТВ.
Во время падения он зацепился за ветки дерева. Это смягчило удар и дало шанс на сохранение жизни.
На место прибыли медики скорой помощи. Они госпитализировали ребенка.
Однако по итогу в региональном министерстве здравоохранения рассказали, что мальчик скончался.
