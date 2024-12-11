Мальчик-инвалид задохнулся в Подмосковье, пока его бабушка лежала на крыльце

Мальчик-инвалид надышался угарным газом и погиб в доме в одной из деревень Шаховского городского округа. В этот момент его бабушка лежала на крыльце после падения и звала на помощь, сообщает «МК: срочные новости» .

Погибшему ребенку было 8 лет, он болел ДЦП. Мать перевезла сына к бабушке, на свежий воздух. Периодически она приезжала к родным.

10 декабря, в день трагедии, дома было очень холодно, так как печка не была протоплена. Бабушка переодела внука в зимние вещи и положила его на диван. Рядом был обогреватель.

После этого пенсионерка вышла на улицу. Она неудачно поскользнулась на крыльце и ударилась головой. Встать женщина не смогла, потому стала звать на помощь.

Когда соседи услышали ее крики и подошли к дому, то увидели, как из окон валит дым. Впоследствии оказалось, что из-за скользящей куртки ребенок скатился на пол. Он оказался вплотную с обогревателем, когда тот задымился. Малыш надышался угарным газом и погиб.

Ранее в Подмосковье парень и девушка уединились в гараже и запустили двигатель автомобиля. В результате подростки задохнулись в результате отравления выхлопными газами.