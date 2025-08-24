сегодня в 12:53

МАГАТЭ известно о возгорании на трансформаторе на Курской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) читало информацию о возгорании на Курской АЭС после падения БПЛА ВСУ. Но у организации пока нет официальных подтверждений инцидента, сообщает ТАСС со ссылкой на пост в соцсети Х.

В МАГАТЭ отметили, что возгорание трансформатора произошло «из-за военных действий». Но подтвердить эту информацию организация не может.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал, что все ядерные объекты должны быть на постоянной основе защищены.

Ночью средства ПВО уничтожили БПЛА ВСУ рядом с Курской АЭС. Во время падения он сдетонировал. Был поврежден трансформатор собственных нужд.