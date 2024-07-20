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Лукашенко призвал привлечь к борьбе с последствиями урагана политзаключенных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал привлекать к ликвидации последствий прошедшего урагана тех, кто отбывает наказание, сообщает «БелТА» .

«Я уже говорил министру внутренних дел, он подключится», - отметил глава государства.

Он уточнил, что в стране свыше 20 тыс. заключенных и так называемых «политзаключенных», которые могут помочь.

На этой неделе на Белоруссию обрушились сильные дожди. Из-за них в Минске парализовало движение транспорта. Улицы города были затоплены.

Также президент раскритиковал губернаторов из-за плохой работы при ликвидации последствий непогоды.