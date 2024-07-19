«Отвратительная работа»: Лукашенко «колошматил» губернаторов из-за урагана

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Лукашенко заявил, что «колошматил» губернаторов из-за работы при урагане

Белорусский президент Александр Лукашенко раскритиковал работу губернаторов при ликвидации последствий урагана, из-за которого в республике погибло несколько человек. Политик назвал «отвратительной работой» деятельность властного аппарата на местах, сообщает «Царьград» .

В прошлые выходные на Белоруссию обрушился шквалистый ветер с ливнем. В результате непогоды в республике погибли шесть человек, в том числе двое детей. Ураган разрушал объекты инфраструктуры, валил деревья и рвал линии электропередачи.

Лукашенко на этот счет заявил, что от чиновников не последовало «никакой реакции» на последствия разрушительного ненастья, «кроме обычной реакции энергетиков».

«Отвратительная работа. В первые часы и дни работы. Я это видел. Поэтому начал колошматить губернаторов и других», — сказал глава Белоруссии.

На Белоруссию обрушились сильные дожди, из-за которых в Минске парализовало движение транспорта. Улицы столицы республики также оказались затоплены.